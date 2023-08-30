Еще один беспилотник сбили над Брянской областью Богомаз: силы ПВО сбили пятый за сутки беспилотник в Брянской области

Фото: МО РФ

Силы противовоздушной обороны сбили пятый за сутки беспилотник в Брянской области, сообщил в Telegram губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, дрон был самолетного типа. Он уточнил, что в результате падения обломков пострадавших и разрушений нет.

Силами ПВО Минобороны России была пресечена атака. <...> Сбит еще один беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы. Спасибо нашим защитникам! — написал Богомаз.

Ранее сообщалось о взрыве в здании городского Следственного управления СК России в Брянске. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. В администрации Брянска уточнили, что в результате атаки украинских беспилотников в здании СК были выбиты окна.

Богомаз ранее заявил, что два украинских беспилотника попытались атаковать телебашню в Брянске. По его словам, летательные средства были сбиты силами ПВО, после падения они загорелись.

Ранее стало известно, что в аэропорту Пскова в результате атаки беспилотников были повреждены четыре самолета Ил-76. На этом фоне авиакомпании «Азимут» и «Икар» отменили шесть рейсов. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников уточнил, что системы противовоздушной обороны нейтрализовали дроны. В результате инцидента никто не пострадал.