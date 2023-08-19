Число отравившихся шаурмой во Владимире резко увеличилось Роспотребнадзор: число отравившихся шаурмой во Владимире выросло до 76

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Число отравившихся шаурмой во Владимире увеличилось до 76 человек, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора. В ведомстве уточнили, что среди пострадавших 19 детей. За последние сутки число отравившихся увеличилось на 20 человек.

Управление Роспотребнадзора по Владимирской области сообщает, что в период с вечера 18 августа и в ночь на 19 августа 2023 года за медицинской помощью обратились 20 человек, в том числе шесть детей, заболевание которых связано с употреблением в пищу шаурмы. Таким образом всего пострадало 76 человек, в том числе 19 детей, — говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что отравившиеся покупали шаурму не в одном месте, а в нескольких. Так, в кафе на улице Чайковского отравились 32 человека, на Тракторной улице — 22 человека, на Верхней Дуброве — 16. Также пятеро человек обратились за помощью к врачу после употребления шаурмы в заведении на проспекте Строителей, еще один подросток — на Октябрьском проспекте. Во всех этих заведениях были выявлены нарушения санитарных норм, они были закрыты. По предварительным данным, в анализах больных нашли сальмонеллу.

17 августа управление Роспотребнадзора по Владимирской области начало санитарно-эпидемиологическое расследование по факту острой кишечной инфекции у 17 посетителей пунктов общепита во Владимире. По предварительной информации, все отравившиеся употребляли в пищу шаурму. Специалисты управления выехали на объекты общепита для взятия проб и дальнейших лабораторных исследований. Проверку по фактам отравления также организовали в прокуратуре Владимирской области.

Юрист Александр Хаминский ранее рассказал, что в случае отравления некачественной шаурмой и при наличии у чека пострадавший может обратиться в Роспотребнадзор и МВД. Также, по словам юриста, необходимо зафиксировать факт отравления в медучреждении. Юрист посоветовал перед приобретением шаурмы или другого блюда быстрого приготовления осматривать оборудование и помещение, где покупается продукт.