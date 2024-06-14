Еще нескольких человек спасли из обрушившегося дома в Шебекино МЧС: из обрушившегося дома в Шебекино удалось спасти еще четырех человек

Фото: t.me/mchs_official*

Сотрудники экстренных служб спасли еще четырех человек из дома в Шебекино Белгородской области, где обрушился подъезд после обстрела ВСУ, сообщает пресс-служба МЧС России. Отмечается, что людей достали с пятого этажа.

Еще четырех человек спасли с пятого этажа в Шебекино, — сказано в сообщении.

Согласно предварительной информации, пострадали пять жителей. В настоящий момент сотрудники МЧС продолжают разбирать завалы.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков показал фото обрушения подъезда после обстрела многоквартирного дома в городе Шебекино. На снимок попала часть многоквартирного дома с обрушенным подъездом.

Telegram-канал Baza указывал, что пострадавшими числятся как минимум семь человек. Также известны личности двух пострадавших. 70-летняя Людмила Т. получила открытую рану головы, а 35-летняя Ольга Ц. — открытые раны ног.

До этого сообщалось, что в Свердловской области пожар произошел в цеху по производству покрышек. Площадь возгорания составила 900 квадратных метров. По информации МЧС, к тушению были привлечены 32 специалиста и девять единиц спецтехники. Сообщение о возгорании в цехе на улице Базовой поступило в 18:45 мск 11 июня.