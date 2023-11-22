Еще двоих торговцев метадоном задержали в двух российских регионах SHOT: двух торговцев метадоном задержали в Волгограде и Горячем Ключе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Двух торговцев метадоном задержали в Волгограде и Горячем Ключе, сообщил Telegram-канал SHOT. По его информации, силовики изъяли и отправили на экспертизу более 20 килограммов наркотических веществ. Следователи проверяют, могли ли они быть связаны со смертельной партией, которая привела к массовому отравлению в Астрахани.

Как передает канал, одним из задержанных оказался адвокат из Краснодара Сергей Донец. Оперативники нашли при нем 743 грамма метадона. Другая подозреваемая — гражданка Таджикистана, которая устроила схрон наркотиков на квартире в Волгограде. В общей сложности у нее изъяли 67 свертков с 23 кг метадона. Позднее она рассказала еще об одном тайнике, где хранился килограмм запрещенного вещества.

Сотрудники МВД ранее сообщили, что отравившиеся метадоном жители Астрахани могли попасть в больницу из-за подмены мефедрона на более дешевый аналог синтетического наркотика. По мнению бывшего главного государственного санитарного врача России Геннадия Онищенко, массовое отравление могло стать следствием борьбы различных кланов наркоторговцев.

По последним данным, в результате отравления в Астрахани пострадали 25 человек. Три человека — две 19-летние девушки и 29-летний мужчина — скончались. По факту незаконного сбыта наркотических средств возбуждено уголовное дело. Задержаны трое подозреваемых.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.