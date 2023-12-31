Еще два города отменили гулянья в знак солидарности с белгородцами Власти Липецка и Ельца отказались от новогодних гуляний после обстрела Белгорода

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Липецке и Ельце отменили новогодние мероприятия в знак солидарности с жителями Белгорода, который подвергся обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщила в своем Telegram-канале мэр Липецка Евгения Уваркина. Власти Ельца Липецкой области выразили готовность оказать помощь пострадавшему региону.

Трагедия, которая произошла вчера, никого не оставила равнодушным. В знак солидарности с нашими соседями-белгородцами мы приняли решение отказаться от проведения праздничной программы в новогоднюю ночь <...>. Ни в коем случае это не лишает всех нас праздника. Ведь 2024 год объявлен президентом Годом семьи. Так давайте проведем этот день с самыми близкими и родными людьми, — написала она.

В свою очередь в администрации Ельца отметили, что «сейчас все мысли и переживания связаны с соседями из Белгорода, где произошла ужасная трагедия». Там отметили, что рассчитывают на понимание жителей из-за отмены праздничных мероприятий. В Telegram-канале госучреждения также добавили, что город готов оказать помощь.

Во всей Воронежской области решили отменить новогодние мероприятия 31 декабря в связи с трагедией в Белгороде. Власти решили отказаться в том числе от праздничной елки в административном центре. Такие же меры были приняты в Благовещенске и Магадане.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее сообщил, что число жертв в результате массированного обстрела Белгорода со стороны ВСУ 30 декабря достигло 24 человек, среди них четверо детей. Еще 108 человек числятся пострадавшими.