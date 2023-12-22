Еще два беспилотника ВСУ сбили в Брянской области Минобороны: еще два украинских БПЛА уничтожены над территорией Брянской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Силы противовоздушной обороны сбили в Брянской области еще два беспилотника, сообщили в Министерстве обороны РФ. Отмечается, что аппараты были самолетного типа.

Около 11:45 мск пресечена очередная попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации, — сказано в сообщении.

Ранее примерно в 10:00 мск Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаки на Брянскую область. По данным Минобороны, обстрел был пресечен, два беспилотника ВСУ удалось сбить. Информация о разрушениях или пострадавших не поступала.

Тогда же Telegram-канал SHOT сообщил, что целью украинской армии был логистический центр в Суражском районе. По его информации, ВСУ пытались атаковать резервуар с топливом двумя дронами, один из которых нес на себе свыше 20 килограммов взрывчатки. Как уточняет канал, обломки БПЛА разбросало в 300 метрах от логистического центра, а в 500 метрах от них нашли второй дрон со взрывчаткой, который уничтожили на месте.

Накануне утром губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в Суражском районе силы ПВО сбили один украинский дрон самолетного типа. Он также уточнил, что обошлось без пострадавших и разрушений.