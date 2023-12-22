Еще два беспилотника сбили в Калужской области Шапша: еще два украинских беспилотника сбиты системой ПВО в Калужской области

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Средствами ПВО уничтожены еще два украинских беспилотника на территории Дзержинского района, заявил губернатор Калужской области Владислав Шапша в Telegram-канале. По его словам, пострадавших нет.

По предварительной информации работающих на месте оперативных групп, пострадавших и разрушения инфраструктуры нет, — написал он.

Министерство обороны России подтвердило неудачную атаку ВСУ на российский регион. По данным ведомства, это произошло примерно в 13:50 мск. Летательные аппараты были самолетного типа.

Кроме того, план «Ковер» введен в аэропорту Калуги в связи с появлением беспилотников в небе над областью. Как пишет РИА Новости, в авиагавани задержаны вылеты и прилеты. При этом самолеты, находящиеся в полете, были перенаправлены на запасные аэродромы.

Ранее Шапша сообщил, что Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаки на Калужскую область. По его словам, беспилотник противника был сбит над Дзержинским районом. В результате происшествия никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.

До этого Минобороны РФ сообщило о попытке ВСУ атаковать Брянскую область. Около 10 часов утра в небе над регионом были сбиты два беспилотных летательных аппарата. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала. Двумя часами позже украинские силы предприняли еще одну попытку атаки. Беспилотники противника вновь не достигли цели благодаря работе противовоздушной системы обороны.