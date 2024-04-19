Еще девять энергетиков арестовали по делу о хищении в Дагестане

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Девять новых фигурантов арестованы в Дагестане в рамках уголовного дела о хищении, сообщила «Коммерсанту» пресс-служба Верховного суда региона. Там уточнили, что сумма, о которой идет речь — около 2,8 млрд рублей, мужчин заподозрили в участии в мошеннической схеме в сфере энергоснабжения.

Советский районный суд города Махачкалы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу еще девятерым фигурантам, — говорится в сообщении.

Ранее по данному уголовному делу были арестованы 17 фигурантов, среди них — руководитель филиала «Россети Северный Кавказ» — «Дагэнерго» Магомедхабиб Мухумаев, бывшие и действующие сотрудники компании и подрядных организаций. Причем восемь из них, в том числе замдиректора «Дагэнерго» Амирахмед Зурканаев, были арестованы 17 апреля. Все подозреваемые будут под стражей два месяца, до 16 июня 2024 года.

До этого Советский районный суд Махачкалы информировал, что директор «Дагэнерго» — филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» — Магомедхабиб Мухумаев, арестованный по делу о мошенничестве, подозревается в хищении около 2,8 миллиарда рублей в составе организованной преступной группы. Следователи выясняют причины завышения объемов и стоимости выполненных работ и материалов и использования ненадлежащего оборудования при создании комплексной системы учета электроэнергии на объектах компании на территории Дагестана.