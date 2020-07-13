Уральцу сломали челюсть во время переодевания мокрых плавок

https://static.news.ru/photo/df8a861e-c4f9-11ea-a384-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Житель Урала — 27-летний Сергей Чечулин — оказался на больничной койке после отдыха на реке Нейва. Парню, по предварительным данным, сломал челюсть местный предприниматель — 32-летний Герман Джамалов. Инцидент произошёл 8 июля 2020 года в селе Кировское Алапаевского района Свердловской области. Пострадавший является уроженцем данного населённого пункта, однако сейчас проживает в Екатеринбурге.

В злополучный день у потерпевшего был выходной. Он решил проведать родителей, работающих школьными учителями в Кировском и живущих там же. Стояла летняя жара, и мужчина решил отправиться с друзьями на речку, чтобы искупаться, пишет «КП-Екатеринбург».

Я выпил три бутылки пива. Посидели, искупались. Начали собираться домой. Я зашёл за автомобиль и начал переодевать мокрые плавки, — вспоминает Чечулин.

В этот момент мимо проезжал чёрный тонированный автомобиль «Нива». Легковушка резко затормозила. Из салона вышел крепкий гражданин.

Первый удар пришёлся мне в спину, я его даже не видел. От удара ногой я упал на землю, а когда начал вставать, то увидел, что это Герман Джамалов. Мы с ним жили в одном селе. Он коммерсант, занимается продажей леса, — добавил Сергей.

По словам потерпевшего, он даже спросить ничего не успел, как получил новый удар — теперь в лицо — и на несколько секунд лишился чувств. Когда пострадавший пришёл в себя, Джамалов уже уехал.

Сергей написал заявление в полицию и обратился за помощью к юристу. Позже адвокат рассказ ему, что Джамалов поведал силовикам иную версию инцидента. Якобы предпринимателю показалось, что Чечулин переодеванием развращает двоих его несовершеннолетних детей, находившихся в тот момент в машине.

Журналисты издания попытались поговорить с Джамаловым, чтобы узнать подробности конфликта. Но услышав, что ему позвонил корреспондент, коммерсант бросил трубку. Правоохранители проверяют обстоятельства потасовки. В социальных сетях часть пользователей поддержали Германа. Сергей сейчас в больнице. Процессуальное решение примут после официального заключения о степени тяжести полученных травм.

Ранее NEWS.ru сообщал, что на территории Кигинского района Башкирии неизвестные совершили разбойное нападение и убили ветерана Великой Отечественной войны. Жертве преступников было 100 лет. Тело ветерана со следами насильственной смерти было обнаружено в частном доме в деревне Леуза. Об этом 10 июля журналистам сообщили представители регионального СУ СК.