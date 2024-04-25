Епископ прокомментировал сообщения о задержании священника в Омске Епископ Верт: никто из омских священников не задержан за реабилитацию нацизма

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Информация о задержании священника в Омске по делу о реабилитации нацизма является провокацией, ни один католический священнослужитель не привлекался к ответственности по данной статье, заявил глава Преображенской католической епархии в Новосибирске епископ Иосиф Верт, передает РИА Новости. Он добавил, что в связи с текущей обстановкой подобные инсинуации могут появляться и дальше, а главная их цель — разжигание розни по религиозному признаку.

Ни один священнослужитель католической церкви задержан не был, и подобных обвинений ни одному священнослужителю централизованной религиозной организации «Преображенская епархия Римско-католической церкви в городе Новосибирске» не предъявлено ввиду отсутствия подобного рода фактов, — пояснил он.

Речь идет о недавней публикации агентства, в которой со ссылкой на источник сообщалось о задержании священника из Омска. Утверждалось, что он развесил портреты украинских пособников нацизма на фоне Пресвятой Богородицы. Источник агентства также отметил, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее управление Министерства юстиции РФ по Омской области подало иск в суд о ликвидации в регионе прихода Украинской грекокатолической церкви. Причиной стали обвинения в адрес священника в реабилитации нацизма.