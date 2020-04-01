Эпидемиологи выявили в Саратовской области очаг африканской чумы свиней

Фото: Фото: pixabay.com

Власти Крыма остановили движение автобусов и поездов из-за коронавируса. Ограничения продлятся до 14 апреля 2020 года.

Установить, что со 2 апреля 2020 года по 14 апреля 2020 года полностью ограничиваются пассажирские перевозки и перевозки багажа по автобусным и троллейбусным маршрутам, по маршрутам междугороднего и международного сообщений,...