Эпидемиологи выявили в Саратовской области очаг африканской чумы свиней

Областное управление ветеринарии по Саратовской области сообщило о происшествии. Эпидемиологи выявили на территории региона очаг африканской чумы свиней.
Вблизи поселка Самойловка обнаружен объект — трупы свиней, инфицированные африканской чумой. Диагноз поставлен аккредитованной лабораторией Балаковской станции по борьбе с болезнями животных. Специалистами областной государственной ветеринарной службы незамедлительно приняты неотложные меры, — заявили врачи.
На данный момент все останки животных уничтожены сжиганием. Место их расположения было тщательно продезинфицировано.
Сейчас в районе проводится бесконтактная разъяснительная работа среди жителей, направленная на информирование владельцев животных о мерах профилактики заболевания, — добавили представители спецслужбы.
NEWS.ru ранее писал, что в Калмыкии был введён карантин из-за африканской чумы свиней.
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