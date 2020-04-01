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Эпидемиологи выявили в Саратовской области очаг африканской чумы свиней

00:08, 02 апреля 2020
Фото: Фото: pixabay.com

Областное управление ветеринарии по Саратовской области сообщило о происшествии. Эпидемиологи выявили на территории региона очаг африканской чумы свиней.

Вблизи поселка Самойловка обнаружен объект — трупы свиней, инфицированные африканской чумой. Диагноз поставлен аккредитованной лабораторией Балаковской станции по борьбе с болезнями животных. Специалистами областной государственной ветеринарной службы незамедлительно приняты неотложные меры, — заявили врачи.

На данный момент все останки животных уничтожены сжиганием. Место их расположения было тщательно продезинфицировано.

Сейчас в районе проводится бесконтактная разъяснительная работа среди жителей, направленная на информирование владельцев животных о мерах профилактики заболевания, — добавили представители спецслужбы.

NEWS.ru ранее писал, что в Калмыкии был введён карантин из-за африканской чумы свиней.

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