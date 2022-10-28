Епархия отстранила от работы дьякона, напомнившего мобилизованным про гробы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Кемеровской области епархия отстранила от работы с мобилизованными дьякона, напомнившего им про гробы, передает портал «Подъем». Ранее на призывном пункте в городе Мариинске дьякон Александр Соколов в напутствии для мобилизованных призвал «молиться богу, каяться» и не ждать, «пока гробы придут».

Он не священник, он только дьякон, он замещал в этот день священника. В дальнейших отправках мобилизованных он участвовать не будет. А так за отправку военнослужащих там отвечает благочинный, в данном случае, так как все мы не всегда бываем здоровы, иногда требуются подмены, вот был молодой дьякон направлен. Дьякону Александру Соколову указано на недопустимость подобных высказываний и неподобающий тон в общении с людьми, — сообщили в местной епархии.

Ранее стало известно, что протоиерей Виктор Иванов использовал полиэтиленовые пакеты при крещении военнослужащих РФ, участвующих в операции на Украине, так как они оказались под рукой. Об этом заявил пресс-секретарь Уфимской епархии, протоиерей Евгений Шерышев, комментируя видео, на котором был запечатлен обряд, вызвавший резонанс в Сети.

Сам протоиерей Иванов отметил, что крещение в «похоронных пакетах» символично, поскольку «человек умирает для греха». Он добавил, что провел обряд по просьбе военных.