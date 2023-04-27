Енот покатался на автобусе в Новокузнецке и вернулся домой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Новосибирске местные жители заметили на автобусной остановке экзотического зверька — енота. Видео с четырехлапым выложили в городском сообществе «Новокузнецк Онлайн». Известно, что питомец успел проехать на габаритном автобусе две остановки.

Запись с енотом была сделана еще 20 апреля, а к сегодняшнему дню животное успело вернуться домой к хозяину. Так, по крайней мере, сказал один из участников городского сообщества, который представился владельцем енота.

Ранее в подмосковном поселке Тучково енот пробрался в частный дом. Хозяева обнаружили дома беспорядок и решили, что их ограбили. Однако позже в ванной нашли виновника погрома. Животное забрали к ветеринарам. Выяснилось, что оно было домашним и, вероятно, сбежало. После обследования ветврачами его отправили в местный контактный зоопарк.

В октябре 2022 года в новосибирском зоокафе еноты покусали посетителей. Также одна из посетительниц пожаловалась, что у животных не обстрижены когти, а само кафе содержится в антисанитарных условиях.