Энергосистему Калининградской области переведут на изолированный режим Энергосистему Калининградской области переведут на изолированный режим 25 июня для проверки ее работы

Фото: Aleksandr Schemlyaev/Russian Look/Global Look Press

25 июня власти Калининградской области собираются временно перевести энергосистему региона в изолированный режим для проверки ее работы, сообщили в пресс-службе правительства региона. Как пишет РИА Новости, испытания будут проходить с 09:00 по 18:00 по местному времени.

В проверке работы системы будут принимать участие представители территориальных сетевых компаний, местные операторы связи, сотрудники МЧС, власти Калининградской области, а также компании «Интер РАО — Электрогенерация» и «Россети Янтарь».

Как отметили в пресс-службе, до этих испытаний в Калининградской области уже провели большую подготовку. В регионе организовали специальные противоаварийные тренировки для персонала всех объектов системы энергетики, а также для операторов связи. Было отработано тесное взаимодействие всех соответствующих организаций.

Проверено функционирование резервных источников энергоснабжения. На Маяковской и Талаховской ТЭС проведены тренировки с реальным развертыванием резервных источников электроснабжения, — добавили в пресс-службе.

Всех жителей Калининградской области заблаговременно предупредили, что в ходе испытаний возможны краткосрочные отключения электричества в разных районах.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что его страна готова к возможному отключению от энергокольца Белоруссия — Россия — Эстония — Латвия — Литва (БРЭЛЛ). По его словам, такие действия со стороны России могут стать ответной мерой на запрет транзита ряда товаров в Калининградскую область.