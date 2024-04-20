Энергообъект загорелся после атаки дрона ВСУ на российский регион Богомаз: энергообъект загорелся после падения дрона ВСУ в Брянской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Объект энергетической инфраструктуры загорелся после падения сбитого беспилотника Вооруженных сил Украины в Брянской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз. По его словам, вечером 19 апреля в общей сложности над регионом было уничтожено пять дронов. Пострадавших среди мирных жителей нет.

Пять ударных беспилотных летательных аппаратов самолетного типа уничтожены над Выгоничским районом. Пострадавших нет. При падении сбитого БПЛА произошло возгорание объекта энергетической инфраструктуры, — написал Богомаз.

Ранее глава Брянской области сообщил, что средства противовоздушной обороны предотвратили еще одну атаку ВСУ. Он подчеркнул, что два украинских беспилотника были ликвидированы над территорией Клинцовского и Навлинского районов, еще один — над Климовским районом. Среди мирных граждан никто не пострадал. Разрушений инфраструктуры также не зафиксировано.

Министерство обороны России ранее сообщило, что в ночь на 20 апреля средства ПВО уничтожили и перехватили 50 украинских беспилотников. В частности, 26 дронов ликвидировали над территорией Белгородской области. Кроме этого, были пресечены попытки атак ВСУ на Курскую, Тульскую, Смоленскую, Калужскую, Рязанскую и Московскую области.