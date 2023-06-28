Энергоэксперт рассказал, как спасти Ленобласть от блэкаута Энергоэксперт Фролов: электросетям Ленобласти нужна централизация и меньше посредников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чтобы избежать банкротства ЛОЭКС — крупнейшей энергосетевой компании Ленинградской области — необходима централизация энергосистемы и снижение числа посредников между производителями и потребителями электроэнергии, считает заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов. В беседе с «360» он пояснил, что бедственное финансовое положение компании уже привело к срыву подключений жилых домов, школ и поликлиник в регионе.

Как пишет издание, энергетики оказались в долгах из-за заниженных тарифов и неправильного распределения средств. За пять лет общий объем недофинансирования составил более 14 млрд рублей. Компания обеспечивает электричеством около 150 населенных пунктов, из-за нехватки средств сорвано подключение к сетям 32 социально значимых объектов, в том числе жилых комплексов и школ в Гатчине и Мурине, а также поликлиник в Выборге и Кировске. Также на очереди — подключение сотен других объектов. Для завершения работ необходимы 786 млн рублей, у компании есть только 62 млн.

В случае банкротства ЛОЭСК неизбежно произойдет сокращение персонала, что отрицательно скажется на надежности сетей и числе аварий, особенно зимой, добавляет издание.

По мнению Александра Фролова, схожие процессы уже прошли в Москве и характерны для всей страны, поэтому решить проблему может централизация энергосистемы и снижение числа посредников между производителем и потребителем электроэнергии.

Сначала нашу энергосистему раздробили, а потом, как это ни удивительно для кого-то, происходит централизация, консолидация и объединение различных элементов в руках других единых центров ответственности, — подчеркнул эксперт.

По его словам, ответственные лица обязаны изменить подходы к сбору и распределению средств. Тогда удастся избежать ситуаций, когда деньги, которые население платит за электричество, местные власти тратят на другие, более актуальные, по их мнению, нужды.

Нужно присмотреться к сложившемуся положению и сказать словами классика, именем которого когда-то был назван этот город: «Учет и контроль, учет и контроль», — резюмировал Фролов.

Ранее во Владивостоке около 21 тысячи жителей более чем 100 многоквартирных домов остались без электричества. Это произошло из-за аварийного отключения подстанции «Вторая речка».