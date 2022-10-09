Энергодар и пригороды обесточены после обстрелов со стороны ВСУ

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Последствия обстрела Энергодара

В Энергодаре в настоящий момент нет воды и связи, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Он отметил, что город и пригороды оказались обесточены в результате обстрелов со стороны ВСУ. В таком состоянии населенные пункты пребывают уже второй день, пишет РИА Новости.

В городе после вчерашних обстрелов нет электричества, связи, воды, в пригородах также. В магазинах холодильники разморозились. В больницах дизели запускаются для поддержания критических больных и для операций, — подчеркнул Рогов.

Он рассказал, что целью ВСУ была ТЭС Энергодара, которая располагается рядом с АЭС. По словам Рогова, украинская сторона уничтожила открытое распределительное устройство, в результате чего возможность подачи электричества нарушилась. При любых попытках отремонтировать бригады сразу же подвергаются точечному обстрелу. По ним, сказал Рогов, бьет как артиллерия, так и дроны.

Член главного совета администрации прежде сообщал, что в результате обстрела 8 октября в Энергодаре четыре местных жителя получили ранения. ВСУ били по пляжу и парку Победы.

Ранее Рогов рассказал, что на линии фронта в Запорожской области Киев сосредоточил большое число наемников. По его словам, на украинской стороне воюют иностранцы из более чем 30 государств. Их стягивают к линии фронта, чтобы они чинили террор, подчеркнул Рогов.