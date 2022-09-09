Энергоблок Белоярской АЭС впервые полностью перешел на МОКС-топливо

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Энергоблок № 4 с реактором на быстрых нейтронах БН-800 Белоярской АЭС включён в сеть и возобновил производство электроэнергии по завершении очередного планово-предупредительного ремонта (ППР). Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию NEWS.ru.

Отмечается, что по итогам очередной перегрузки ядерного топлива вся активная зона БН-800 впервые полностью переведена на уран-плутониевое МОКС-топливо. Оно производится на Горно-химическом комбинате в Красноярском крае. В отличие от традиционного для атомной энергетики обогащенного урана, сырьём для производства таблеток МОКС-топлива выступают оксид плутония, получаемый при переработке ОЯТ традиционных реакторов ВВЭР, и оксид обедненного урана.

Впервые серийные МОКС-ТВС были загружены в активную зону БН-800 в январе 2020 года. Первая полная перегрузка БН-800 МОКС-топливом состоялась в январе 2021 года, и далее за две последующие перегрузки все тепловыделяющие сборки были поэтапно заменены на инновационные МОКС-ТВС.

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Среди других важных работ, выполненных в ходе ППР на энергоблоке, — капремонт главного циркуляционного насоса с заменой выемной части, техобслуживание и ремонт насосов, теплообменников, парогенераторов и турбогенератора.