Энергетики пришли чинить трубы и обнаружили БДСМ-клуб у дома Достоевского «Фонтанка»: БДСМ-клуб обнаружили в подвале исторического дома в Петербурге

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В Санкт-Петербурге теплоэнергетики приехали на вызов для устранения последствий коммунальной аварии в историческом доме в Адмиралтейском районе и обнаружили в подвале соседнего здания БДСМ-клуб, сообщает «Фонтанка». По данным издания, ЧП произошло в доме, расположенном по адресу: Столярный переулок, 14, где классик русской литературы Федор Достоевский писал романы «Преступление и наказание» и «Игрок».

Технологическое нарушение в доме 14 по Столярному переулку было обнаружено в начале марта. Сотрудники АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» прибыли на место происшествия для проведения работ 8 марта. Специалистам нужно было попасть в подвальное помещение соседнего здания — дома номер 4 по той же улице. В охранной зоне тепловой сети они нашли БДСМ-студию с багровым интерьером и предметами для утех. Отмечается, что среди прочего там находились дыбы и клетка.

Когда специалисты попали в помещение, то был выявлен факт нарушения охранной зоны, что является грубым игнорированием и нарушением норм безопасности и действующего законодательства, — рассказали в энергетической комании.

Ранее сообщалось, что в ночь на 4 февраля полиция ворвалась в клуб «Фабрика» в Екатеринбурге, где проходила БДСМ-вечеринка. При этом силовики лишь проверили документы у участников встречи.