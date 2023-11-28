Энергетики ликвидировали последствия непогоды в Краснодарском крае МЧС России: подача электричества в Краснодарском крае восстановлена после шторма

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалисты успешно восстановили энергоснабжение в Краснодарском крае после мощного шторма, обрушившегося на регион 26 ноября, сообщили в пресс-службе МЧС России. По данным ведомства, последствия непогоды также ликвидировали в Республике Крым. Там удалось восстановить теплоснабжение. Работы по восстановлению поврежденных кровель зданий продолжаются.

Полностью восстановлены энергоснабжение в Краснодарском крае и теплоснабжение в Республике Крым, — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что во время непогоды были эвакуированы 995 человек, в том числе 179 детей. Из них 91 человек находится в пунктах временного размещения, остальные отправились к родственникам. В настоящее время специалисты откачивают воду из подтопленных домов, очищают улицы от поваленных деревьев, а также ремонтируют поврежденные здания. В ликвидации последствий непогоды задействованы свыше 3,5 тысячи человек и 1,2 тысячи единиц спецтехники.

Сотрудники Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций ранее предупредили об угрозе штормового ветра в 15 регионах России. По их словам, он может нарушить жизнеобеспечение 15 российских регионов. Ухудшение погодных условий ожидается в Краснодарском, Ставропольском, Красноярском, Камчатском краях, Адыгее, Республике Крым, Ростовской области и в ряде других регионов РФ.