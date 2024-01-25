Элитное бомбоубежище загорелось на Рублевке Baza: в подмосковной деревне Раздоры произошел пожар в бомбоубежище на Рублевке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В подмосковной деревне Раздоры в подвале дома на Рублевском шоссе загорелось бомбоубежище, сообщил Telegram-канал Baza. По его информации, пожар произошел на территории Лесное. По словам источника Baza, хозяином участка является «человек из силовиков».

По данным канала, ЧП случилось на участке площадью порядка 10 тысяч квадратных метров. Огонь вспыхнул в подвале-бомбоубежище. Прибывшие на место пожарные все потушили.

Как пишет Baza, площадь возгорания была «небольшая». Причина неизвестна.

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