Элементы предполагаемой ракеты найдены на месте крушения Ил-76

Фото: vk.com/newsbelgorod/Global Look Press

Элементы предполагаемой ракеты найдены на месте крушения российского военного транспортного самолета Ил-76 под Белгородом, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. Как отмечается, эти фрагменты подтверждают внешнее воздействие на самолет. Их отправят на экспертизу.

Ведется поиск любых фрагментов самолета, металлических конструкций на большой территории. На земле найдены элементы, подтверждающие внешнее воздействие на самолет. Они будут направлены на экспертизу, — приводит агентство слова собеседника.

Самолет упал накануне. В Минобороны РФ уточнили, что на борту находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, которых готовили к обмену. Также там находились шестеро членов экипажа и трое сопровождающих. В оборонном ведомстве заявили, что самолет был сбит украинскими ракетами, выпущенных зенитчиками ВСУ из Харьковской области. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что все люди на Ил-76 погибли.

После крушения самолета Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело. Оно инициировано по статье о нарушении законов и обычаев войны. До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев будет настаивать на международном расследовании катастрофы.