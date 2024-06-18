Электросамокатчик «довез» петербурженку до реанимации «Mash на Мойке»: петербурженка попала в реанимацию после наезда электросамоката

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Электросамокатчик врезался в жительницу Невского района Санкт-Петербурга, когда та переходила дорогу на пешеходном переходе, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». По его информации, 52-летняя женщина получила целый ряд ушибов, ссадин и переломов. Пострадавшую доставили в отделение интенсивной терапии.

Уточняется, что наезд на петербурженку произошел на улице Подвойского. От наезда самоката женщина получила закрытую черепно-мозговую травму, ушибы и ссадины на голове, закрытую травму груди. Она также сломала нос, глазницы, шесть ребер, получила закрытый перелом ключицы и открытый перелом плечевой кости. Местонахождение самокатчика неизвестно.

Ранее в Санкт-Петербурге шестилетний мальчик попал под колеса самоката на Краснопутиловской улице в день своего рождения. По информации СМИ, пострадавшего ребенка доставили в больницу имени Раухфуса. У него диагностировали множественные переломы и сотрясение мозга.

До этого в Москве 60-летний роллер сбил пенсионерку в парке Тушино. Женщина скончалась в больнице, не приходя в создание. По данным СМИ, столичные врачи боролись за ее жизнь больше двух недель.