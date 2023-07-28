Электросамокат увезли на штрафстоянку в Мурманской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Мурманской области 26 июля на штрафстоянку забрали электросамокат, сообщает Telegram-канал Baza. Возможно, это первый подобный случай в России. Электросамокат забрали у молодого человека, у которого сотрудники ГИБДД потребовали права на транспортное средство, однако документов не было.

Канал пишет, что молодой человек заявил, что это средство индивидуальной мобильности и права на него не нужны. Полицейские проверили технические характеристики самоката и выяснили, что он развивает скорость до 45 км/ч и его вполне можно отнести к мопеду.

Ранее в Санкт-Петербурге первоклассник попал в больницу с множественными травмами после того, как его сбили на электросамокате. Инцидент произошел 20 июля на улице Маршала Захарова в Красносельском районе города на Неве.

Ребенок попал в больницу в состоянии средней степени тяжести. Врачи диагностировали у мальчика закрытую черепно-мозговую травму, ушибленную рану щеки, а также сотрясение головного мозга. Наезд совершил 19-летний молодой человек, взявший самокат в аренду. При этом ранее он уже привлекался к ответственности за езду на автомобиле без страховки.