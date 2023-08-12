Электросамокат убил двух детей в Оренбургской области Двое детей погибли в ДТП с участием электросамоката в Оренбургской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Двое несовершеннолетних погибли в результате столкновения электросамоката с легковым автомобилем в Оренбургской области, сообщает ТАСС со ссылкой на управление МВД по региону. Инцидент произошел на автодороге Соль-Илецк — Буранное.

Несовершеннолетний водитель электросамоката, двигаясь по автодороге со стороны г. Соль-Илецка в сторону с. Трудовое, выполняя разворот от правой обочины, не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем марки «Лада Калина» под управлением водителя 1948 года рождения, который двигался в попутном направлении, — говорится в сообщении.

В результате столкновения двое несовершеннолетних получили повреждения, несовместимые с жизнью, и скончались до приезда скорой. Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в Сочи девять человек, включая ребенка и беременную женщину, пострадали в ДТП на экскурсионном джипе УАЗ. По имеющимся данным, водитель внедорожника не справился с управлением, машина съехала на обочину и врезалась в скалу.

Также 21-летний житель Новороссийска после падения с электросамоката лишился почки. Врачи были вынуждены удалить разорванный надвое внутренний орган, поскольку восстановить его после падения было невозможно.