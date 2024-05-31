Врач показал, как электронная сигарета разворотила рот подростку в Уфе Медики в Уфе три года лечили подростку челюсть из-за взрыва вейпа во рту

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Уфе 14-летнему подростку выбило семь зубов взрывом электронной сигареты, которую он поднес ко рту, сообщил в своем Telegram-канале глава Минздрава Башкортостана Айрат Рахматуллин. Также подростку диагностировали ожоги лица и шеи. Медицинский управленец уточнил, что случай произошел три года назад и только сейчас можно говорить о восстановлении.

В отделении челюстно-лицевой хирургии ему провели несколько операций по восстановлению верхней челюсти, а затем он прошел длительную реабилитацию. Благодаря усилиям врачей РДКБ парень избежал видимых следов взрыва электронной сигареты, но восстановление заняло целых три года, — пояснил Рахматуллин.

Ранее сообщалось, что межфракционный проект закона о запрете розничной продажи никотиновых и безникотиновых вейпов на территории России внесен в Госдуму 31 мая. Авторы документа предлагают запретить розничную торговлю никотином, включая полученное путем синтеза вещество, его производными, никотинсодержащими и безникотиновыми жидкостями, а также устройствами для их доставки.