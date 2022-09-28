Электромонтера-педофила задержали в Санкт-Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге по подозрению в совращении детей задержали 55-летнего электромонтера. Как сообщают «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, жертвами педофила стали два мальчика семи и одиннадцати лет. Насильственные действия над ними он совершил днем 21 сентября, 27 сентября его задержали сотрудники полиции.

Известно, что задержанный проживал в общежитии в Калининском районе города. Своих жертв педофил совратил в городе Ломоносове Петродворцового района. В отношении мужчины заведено уголовное дело, до решения суда он был помещен в следственный изолятор. Известно, что около 30 лет назад педофил отбывал тюремный срок за хулиганство.

В Новотроицке Оренбургской области ранее педофил заманил к себе домой девятилетнюю девочку и изнасиловал ее. Девочке удалось сбежать. Отмечается, что по подозрению в совершении преступления задержали 52-летнего мужчину. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

До этого стало известно, что в одном из жилых домов Воронежа мужчина напал на ученицу начальных классов. Педофил попытался совершить в отношении восьмилетнего ребенка действия сексуального характера, однако девочка начала сопротивляться, в результате чего злоумышленник оставил ее и сбежал.