Электрик из Ленобласти случайно обнаружил большой схрон с наркотиками

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Электрик из Ленинградской области обнаружил схрон с 40 килограммами гашиша, работая в деревне Мыза Гатчинского района, сообщает Telegram-канал Baza. По его данным, мужчина нашел наркотики под опорой линии электропередачи. Он сообщил о находке в полицию и помог сотрудникам правоохранительных органов задержать мужчину, попытавшегося забрать запрещенные вещества.

Инцидент произошел 20 ноября. Электрик обнаружил три подозрительных мешка, после чего сообщил об этом в полицию. Прибывшие на место сотрудники решили не забирать мешки, а взвесить их и устроить засаду. Уже на следующий день к опоре ЛЭП подъехал автомобиль, водитель которого вышел и переложил мешки в машину. Он был задержан на месте, а мешки были переданы на экспертизу.

В ходе проверки выяснилось, что под опорой ЛЭП хранилось по меньшей мере 10 кг гашиша и другие наркотические вещества. Против задержанного было возбуждено уголовное дело по статье о распространении наркотиков в особо крупном размере.

Как сообщалось ранее, по меньшей мере 20 человек были госпитализированы в Астрахани из-за отравления метадоном. Позднее сотрудники полиции задержали несколько иностранных граждан, они признались в распространении синтетических наркотиков.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.