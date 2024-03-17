Электричка с пассажирами попала под обстрел в российском регионе E1.RU: электричка с пассажирами попала под обстрел на станции в Екатеринбурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Екатеринбурге электричка с пассажирами попала под обстрел на станции Чапаевская, сообщает E1.RU. По его данным, инцидент произошел накануне вечером. Информация о пострадавших не поступала.

Родственница одного из пассажиров рассказала, что на станции Лечебный находящихся в электричке людей попросили лечь на пол. По ее словам, злоумышленники расстреляли два вагона.

Брат только что приехал из Компрессорного района, на остановке Лечебный пассажирам проводники сказали лечь на пол. Также сказали, что на Чапаевской расстреляли два вагона предыдущего поезда, — заявила девушка.

Ранее в Санкт-Петербурге поссорившиеся сожители устроили перестрелку около станции метро «Владимирская». Во время конфликта 44-летняя безработная женщина несколько раз выстрелила в партнера из охолощенного автомата. Мужчина в ответ достал светозвуковой пистолет и также открыл огонь. Стрелявших задержали, в отношении них составили административные протоколы. Возбуждено уголовное дело.

В Ленобласти произошла массовая драка стенка на стенку со стрельбой. Участники беспорядков ходили с битами, кастетами и сигнальным пистолетом. Местные жители сообщали о звуках выстрелов. Прибывшие на место полицейские задержали шестерых человек.