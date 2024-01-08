Электричка насмерть сбила школьника в Московской области РЕН ТВ: электричка насмерть сбила подростка в Подмосковье

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Электричка насмерть сбила 16-летнего подростка в Подмосковье, сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России. Отмечается, что ЧП произошло на 82-м км платформы Загорянская Ярославского направления Московской железной дороги.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта), — говорится в сообщении.

Во время осмотра места происшествия следователи-криминалисты предварительно установили, что пострадавший переходил железнодорожные пути перед прибывающим поездом в наушниках. В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов проводят комплекс мероприятий для выяснения всех деталей случившегося.

Ранее в Петербурге в больницу имени Джанелидзе поступила 19-летняя пациентка, попавшая под поезд. Студентка в наушниках и капюшоне переходила пути перед надвигавшимся на нее составом в неположенном месте возле железнодорожной станции Волковская. Несмотря на попытки машиниста остановить поезд, избежать наезда не удалось. Ноги девушки отрезало по колено.

До этого в Северной столице электричка насмерть сбила мужчину, который не услышал предупредительных сигналов. Он переходил железнодорожные пути в неположенном месте возле станции Пискаревка. Несмотря на то что машинист применил экстренное торможение, мужчина получил тяжелые травмы. Он скончался в машине скорой помощи.