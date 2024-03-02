Электричка насмерть сбила девочку в Новосибирске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Новосибирске на остановке Матвеевка электропоезд насмерть сбил школьницу, сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России. Ведомство проводит проверку и выясняет все обстоятельства трагедии.

На остановочном пункте Матвеевка Западно-Сибирской железной дороги в Первомайском районе города Новосибирска при переходе через железнодорожные пути проходящим электропоездом смертельно травмирована несовершеннолетняя девочка. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются, — сказали в ведомстве.

Следственный отдел инициировал проверку по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Накануне электричка сбила ребенка и двух взрослых на станции Крутое Московской железной дороги в Орехово-Зуево, сообщили в правоохранительных органах. По предварительной информации, обошлось без жертв. Причины инцидента устанавливаются. Ведется проверка соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, уточнили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре.

Ранее электропоезд в Санкт-Петербурге насмерть сбил мужчину в наушниках, который не услышал предупредительных сигналов из-за громкой музыки. Мужчина получил тяжелые травмы и скончался в машине скорой помощи.