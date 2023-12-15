Электричество в иркутской деревне пустили на майнинг вместо обогрева домов Жители Иркутского района пожаловались Путину на отсутствие света и тепла

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жители Иркутского района записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину с жалобами на проблемы с электроэнергией, которые продолжаются в регионе на протяжении трех лет, сообщает издание «Иркутск Онлайн». По их словам, из-за низкой температуры в домах им приходится греться в машинах или уезжать к родственникам. Сельчане утверждают, что электричеством питают недавно построенную майнинговую ферму.

Замерзает поселок Хомутово, замерзают поселки Грановщина, Урик, Столбово и все близлежащие поселки. В домах нет напряжения. Наше правительство, власти местного самоуправления нам тыкают на то, что «ставьте себе генераторы», — заявили жители.

Они рассказали, что все деньги, которые должны выделяться на строительство и модернизацию ЛЭП, «Иркутскэнергосбыт» направляет в коммерческие отрасли. В качестве примера они привели строительство в Столбово новой подстанции, которая вместо домов питает электричеством фермы для майнинга криптовалюты.

Ранее жители района Восточный в подмосковной Электростали пожаловались на отсутствие в своих квартирах отопления и горячей воды с начала отопительного сезона. Администрация города принесла жильцам извинения за неудобства и попросила подождать еще. Ситуацией заинтересовался Следственный комитет РФ.

В начале декабря более 10 тысяч жителей города Находки Приморского края остались без отопления в результате прорыва магистральной сети теплоснабжения. В администрации города пояснили, что утечка очень серьезная, поскольку произошел достаточно крупный прорыв в нижней части трубы.