https://static.news.ru/photo/b93a5748-65e3-11ea-ad19-fa163e074e61_660.jpg Ельцин Центр в Екатеринбурге Фото: yeltsin.ru

Руководство Ельцин Центра в Екатеринбурге приняло решение временно закрыть Музей Бориса Ельцина и Арт- галерею с 16 марта. Меры связаны с профилактикой распространения коронавируса нового типа.

Мы приняли непростое, но, как нам кажется, крайне необходимое в кризисной ситуации решение. <...> Мы также отказываемся от проведения всех культурных, образовательных и развлекательных программ Центра, — говорится на официальном сайте учреждения.

Вспышка COVID-19 началась в центральной части Китая — в городе Ухань (провинция Хубэй). 31 декабря 2019 года власти КНР официально сообщили об эпидемии неизвестного заболевания. К 14 марта заразились около 145 тысяч человек, 5,4 тысячи умерли, свыше 72 тысяч выздоровели. В России заболели 47 человек (44 — граждане РФ, два — Китая, один — Италии).

Как сообщал NEWS.ru, председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил комплекс мер по борьбе с коронавирусной инфекцией в стране и поручил Минпромторгу отчитаться об объёмах производства дезинфицирующих средств для профилактики болезни.

Кроме того, Мишустин поручил ФСБ, МВД и МИД РФ разработать документ, временно приостанавливающий с 15 марта пропуск иностранцев на границе с Польшей и Норвегией.