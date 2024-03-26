Экстренным службам в Петербурге сообщили о минировании крейсера «Аврора» «Фонтанка»: экстренным службам сообщили о бомбах на крейсере «Аврора»

Фото: Ministry of Defence of the Russi/Twitter.com/Global Look Press

Крейсер «Аврора»

Экстренным службам в Петербурге поступило сообщение о том, что на крейсере «Аврора» заложены две бомбы, передает «Фонтанка». По данным издания, звонивший требовал миллион рублей, чтобы «не случилось беды».

Как стало известно изданию, о двух взрывных устройствах по телефону 112 накануне сообщил мужчина, отказавшийся представиться. Взрывчатки на крейсере в итоге не обнаружили. Правоохранители ищут злоумышленника, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

25 марта из торгового дома «Пассаж» на Невском проспекте эвакуировали посетителей. Людей стали выводить из строения после «некоего звонка». У здания «Пассажа» дежурили две машины скорой помощи. Сотрудники находящегося в здании супермаркета рассказали о сработавшей пожарной сигнализации. Директор ТД Дмитрий Абрамов позднее сообщил, что поступил телефонный звонок о минировании.

Также в понедельник в учреждения с большим количеством человек по всей стране поступали сообщения об угрозах. Так, днем эвакуировали посетителей торгового центра «Мозаика». В 14:30 стало известно, что проходила эвакуация ТЦ «Город Лефортово». Всех посетителей и персонал вывели на улицу.