Экстренные службы Новороссийска подтвердили информацию о взрывах

Фото: Lorena Sopa/Keystone Press Agency/Global Look Press

Взрывы прозвучали в водах у Новороссийска и деревни Мысхако, передает РИА Новости со ссылкой на оператор службы «112». Данные зафиксировали и передали в специализированные службы. Министерство обороны РФ данную информацию пока не комментировало.

Информация вся передана в спецслужбы, разбираются… Обращения были, — отметила оператор службы диспетчерской связи.

Ряд Telegram-каналов сообщили о взрывах на Черном море в акватории Новороссийска и деревни Мысхако. На опубликованных видео были слышны очереди выстрелов. Позже поступила информация, что черноморский флот России отразил очередную атаку морских беспилотников у Новороссийска. Министерство обороны РФ данную информацию пока не комментировало.

В ночь на 1 августа ВСУ также попытались атаковать с помощью беспилотных катеров два корабля Черноморского флота России, сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ. Атака была отбита, беспилотники противника уничтожены. В ведомстве уточнили, что катера ВСУ атаковали патрульные корабли «Сергей Котов» и «Василий Быков», которые выполняли задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря, в 340 км юго-западнее Севастополя.