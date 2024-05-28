Экстремально похудевшую нерпу нашли в Ленобласти В Ленобласти спасли истощенную нерпу с покалеченным ластом

На берегу реки Волхов в Ленинградской области местные жители нашли маленькую истощенную нерпу, сообщили в пресс-службе МЧС России. Они пытались выхаживать животное своими силами, но оно похудело на два килограмма. Кроме того, у нерпы был травмирован ласт. Тогда неравнодушные граждане обратились к спасателям, и нерпу забрали.

Чрезвычайная история спасения нерпы. Маленькую истощенную нерпочку обнаружили жители Ленинградской области на берегу реки Волхов. После недели выхаживания очевидцами малышка исхудала на два килограмма, пришлось обращаться за помощью к специалистам МЧС России, — сказано в сообщении.

Спасатели связались с Фондом друзей балтийской нерпы, пока малыш терпеливо ждал в пожарной части, когда его заберут специалисты. Ветеринары уже заботятся о животном и оказывают необходимую помощь.

Это не единственная история спасения нерпы в Ленобласти. Сразу трем тюленям помогли в регионе за сутки 6 мая. Детенышей нерпы нашли на пляже Осиновец, в Приозерске и Усть-Рыбежно.

Недавно также стало известно, что спасенная в начале марта нерпа научилась есть рыбу и уже набрала вес в три килограмма. Она находится в центре реабилитации морских млекопитающих в Северной столице.