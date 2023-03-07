Военный эксперт заявил, что ВСУ могут взорвать Артемовск Военный эксперт Сокирко: ВСУ не оставляют Артемовск из-за складов с боеприпасами, которые могут взорвать

Фото: МО Украины

ВСУ не могут просто так уйти из Артемовска (Бахмута) из-за того, что склады в городе забиты боеприпасами, которые уже невозможно вывезти, таким мнением с NEWS.ru поделился военный эксперт Виктор Сокирко. По его словам, из-за этого украинские военные либо будут сопротивляться до конца, либо взорвут склады.

Есть мнение среди военных экспертов, что ВСУ не уходят из Артёмовска, чтобы сберечь арсеналы с вооружением, Украинские военные основательно готовили город к обороне. К тому же через него проходили транспортные логистические маршруты, поэтому здесь складировались боеприпасы для нескольких механизированных соединений, — заявил он.

По словам эксперта, арсеналы могут до сих пор содержать противотанковые ракеты, мины, средства спутниковой разведки и многое другое. Киев не хочет, чтобы они достались России, но и вывезти их не могут.

Из-за того, что кольцо сжимается, вывести все это украинские военные не могут. Поэтому сопротивляются до конца, но уж в крайнем случае попытаются, видимо, взорвать, — считает Сокирко.

7 марта боец ВСУ рассказал, что подразделения украинских войск отступают из Артемовска маленькими группами. По его словам, город падет, поскольку украинские войска почти полностью окружены. Между тем подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что ВСУ начали переброску относительно боеспособных подразделений в западную часть города, чтобы предотвратить полное его окружение. По его словам, были усилены позиции на путях снабжения. Кроме того, из Часова Яра усилилась работа артиллерии.