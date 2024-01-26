Эксперты обнаружили десять крупных обломков борта Ил-76 ТАСС: по делу о крушении Ил-76 под Белгородом назначили комплекс экспертиз

Фото: СК РФ

Ряд сложных экспертиз будут проведены по делу о крушении самолета Ил-76 в Белгородской области для документирования доказательств его поражении ракетами ВСУ, сообщили в оперативных службах. Специалисты обнаружили примерно десять крупных обломков борта, пишет ТАСС.

Назначен целый комплекс экспертиз — авиационно-техническая, трасологическая, судебно-медицинская и взрывотехническая. Кроме того, будет проведена наземная выкладка обломков фюзеляжа самолета, — сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что «выкладка позволит установить, на какое конкретно место фюзеляжа пришлось воздействие внешнего фактора». Уже изъяты образцы топлива на аэродроме, где заправлялся самолет, а также вся предполетная и техническая документация.

К расследованию подключены военные следователи СК, военные эксперты в области авиации. Также будут привлечены представители разработчика самолета — авиационного комплекса им. Ильюшина и авиационного завода «Авиастар».

По факту крушения самолета Ил-76 в Белгородской области начато расследование уголовного дела о теракте. В обшивке корпуса были найдены входные отверстия от поражающих элементов украинской ракеты. Их количество исчисляется сотнями. По словам сотрудника экстренных служб, некоторые поражающие элементы пробили обшивку насквозь, а часть застряла в ней. Однако определить принадлежность находки смогут только после баллистической экспертизы.

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский призвал государства — члены Совета Безопасности осудить катастрофу в Белгородской области. Он подчеркнул, что США и Германия окажутся соучастниками произошедшего с Ил-76, если выяснится, что самолет был поражен из их оружия.