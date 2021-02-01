Эксперты не оценили возобновление перелётов в Каир из регионов РФ

https://static.news.ru/photo/a9c2132a-647d-11eb-b86a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С 8 февраля возобновляются международные перелёты из аэропортов Астрахани, Екатеринбурга, Иркутска, Махачкалы, Минвод, Нижнего Новгорода, Перми и Хабаровска. Оттуда можно будет улететь в том числе и в Каир. Сейчас полёты в столицу Египта выполняются только из Москвы. Однако эксперты достаточно скептически оценивают будущий спрос на это направление.

В отсутствии прямых перелётов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх не каждая семья с ребёнком или пожилыми родителями готова лететь с пересадкой в Каире и ещё семь-восемь часов ехать в автобусе до курорта. В этом случае те, кому очень нужен Египет, скорее, выберут транзит через Стамбул, — сообщили в Ассоциации туроператоров России.

По данным экспертов, Каир, как самостоятельное туристическое направление, никогда не был востребован на российском рынке. Туда летали преимущественно с деловыми целями, а не для транзита на курорты Красного моря. До приостановки чартерного авиасообщения Египет в РФ позиционировался как доступное направление для семейного отдыха с детьми.

Помешает запуску региональной регулярной перевозки в Каир и приближение летнего сезона, в котором самым массовым выездным направлением по-прежнему будет Турция. Чартеры из регионов в Анталью могут стартовать уже во второй половине апреля. А к этому времени «звёздный час» зимнего Египта будет уже позади, — считают эксперты ассоциации.

Как писал NEWS.ru, количество государств, готовых открыть границы для привитых от коронавирусной инфекции путешественников, увеличивается. В январе 2021-го сразу три страны объявили, что ждут вакцинированных иностранцев. Например, Сейшельские Острова, где в начале года начали вводить препарат местным жителям, разрешили посещать архипелаг отдыхающим с сертификатом о получении лекарства и отрицательным ПЦР-тестом. Кроме того, в Исландии и Румынии также заявили о готовности отменить карантин для привитых туристов. Также власти Кипра намерены освободить вакцинированных от необходимости предоставлять результаты ПЦР-теста с 1 марта 2021 года. Маврикий не станет отправлять их на 14-дневный карантин. Израиль, Греция, Испания, Бельгия, Эстония, Дания, Венгрия и Польша пока обсуждают условия их въезда.

Ранее стало известно, что Россия возобновляет авиасообщение с Сингапуром и Грецией с 8 февраля. Такое решение было принято после совещания и с учётом эпидемиологической обстановки. Сейчас в России восстановлено авиасообщение с Турцией, Египтом, Швейцарией, ОАЭ, Танзанией, Белоруссией, Киргизией, Южной Кореей, Мальдивами, Сербией, Эфиопией, Кубой, Индией, Вьетнамом, Катаром, Финляндией и Сейшельскими Островами.