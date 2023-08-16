Эксперты не могут опознать тела 27 человек после взрыва в Махачкале Baza: почти 30 тел остаются неопознанными после взрыва на АЗС в Махачкале

Фото: Муса Салгереев/ТАСС

Последствия взрыва на автозаправке в Махачкале

Эксперты испытывают сложности с опознанием тел людей, погибших в результате взрыва на автозаправочной станции в Махачкале, сообщает Telegram-канал Baza. Ранее представители регионального Минздрава попросили родственников пропавших без вести обратиться в морг для опознания тел.

Проблемы с опознанием тел погибших возникли из-за того, что они сильно обгорели. Вероятнее всего, специалистам понадобится провести генетическую экспертизу, однако для этого им нужны образцы ближайших родственников.

Как сообщалось ранее, жертвами взрыва в столице Дагестана стали 35 человек, еще 84 человека получили ранения. В настоящее время в медицинских учреждениях находятся 66 человек, в том числе 16 детей. Спецборт МЧС России доставил в Москву 16 пострадавших, их уже передали столичным медикам.

Взрыв в Махачкале произошел в минувший понедельник, 14 августа. Точная причина происшествия пока не установлена. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту инцидента. Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов уже допросили арендаторов помещений у АЗС — Эльдара Насрулаева и Руслана Саидахметова. В ходе допроса Насрулаев заявил, что в его помещении хранилась селитра.