Эксперты назвали причину массовых смертей дельфинов в Чёрном море

Исследователи Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора выяснили причину массовых смертей дельфинов. Большинство прецедентов происходит в районе Геленджикской бухты.
В качестве основной причины эксперты назвали загрязнение акватории нефтепродуктами. Данная информация была передана в полицию. Правоохранительным органам предстоит узнать, кто именно нарушил законодательство, передаёт «Живая Кубань».
Как информировал NEWS.ru, ранее владельцы крымского дельфинария «Акварель» в Алуште сообщили о гибели дельфина. Млекопитающее скончалось от хронического заболевания. Его тело расчленили.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен