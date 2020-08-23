Эксперты назвали причину массовых смертей дельфинов в Чёрном море

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Исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев встретился с протестующими у здания правительства. Он вышел к людям после требования одного из митингующих.

Не имея ответов, провокаторы быстро перешли на оскорбления и попытки вывести врио на эмоцию. Не получилось: организаторы сбежали, а люди, которые вышли, чтобы получить ответы от руководителя региона, получили их...