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Эксперты назвали причину массовых смертей дельфинов в Чёрном море

19:55, 23 августа 2020 84
Фото: Alexander Chaplygin/Global Look Press

Исследователи Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора выяснили причину массовых смертей дельфинов. Большинство прецедентов происходит в районе Геленджикской бухты.

В качестве основной причины эксперты назвали загрязнение акватории нефтепродуктами. Данная информация была передана в полицию. Правоохранительным органам предстоит узнать, кто именно нарушил законодательство, передаёт «Живая Кубань».

Как информировал NEWS.ru, ранее владельцы крымского дельфинария «Акварель» в Алуште сообщили о гибели дельфина. Млекопитающее скончалось от хронического заболевания. Его тело расчленили.

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