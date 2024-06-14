Раскрыты результаты медосвидетельствования сбившего 10 человек водителя Экспертиза подтвердила, что сбивший толпу в Благовещенске водитель был пьян

Медицинское освидетельствование показало, что водитель, сбивший десять человек на тротуаре в Благовещенске, находился в состоянии алкогольного опьянения, передает «Вести-Амурская область» со ссылкой на региональное УМВД. Результаты расследования уголовного дела контролирует прокуратура региона.

Telegram-канал «112» отмечает, что освидетельствование показало у водителя Евгения Бакарюкина две промилле алкоголя. По крепости это почти бутылка водки.

Ранее соседка виновника аварии в Благовещенске рассказала, что он злоупотреблял алкоголем. По словам женщины, мужчина работал охранником и иногда брал разовые подработки. Как подчеркнула соседка, она никогда не видела его трезвым.

До этого Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту ДТП. По данным ведомства, ДТП произошло на въезде в Благовещенск со стороны села Чигири. В СК отметили, что нетрезвый водитель не справился с управлением, выехал на тротуар и сбил пешеходов. Уголовное разбирательство ведется по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, правил дорожного движения или эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».