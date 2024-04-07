Вскрылись данные экспертизы о нарушениях при строительстве дамбы в Орске Эксперт Дюкарев: при строительстве дамбы в Орске были допущены нарушения

Фото: Кирилл Лебедев/ТАСС

Ряд нарушений допустили строители в ходе возведения дамбы в Орске, заявил «Известиям» судебный эксперт Олег Дюкарев. По его словам, в рамках судебных разбирательств еще в 2013 году была проведена экспертиза, которая установила, что указанные в документах объемы работы не соответствовали полученным результатам.

В процессе проведения экспертизы мной были установлены нарушения в объемах строительства, объемах работ. Говоря простым русским языком, на бумаге объемы были выполнены, по факту объемов не было, — сказал он.

Дюкарев уточнил, что в 2013 году он проводил экспертизу после постройки дамбы и указывал на ошибки при строительстве. Он выступал в роли независимого эксперта, которого пригласил Росфиннадзор. Однако другая экспертиза, которую провел Арбитражный суд Оренбургской области, нарушений не выявила.

Ранее в правительстве Оренбургской области сообщили, что в общей сложности в результате ЧС подтопленными оказались 6132 жилых дома и 9643 приусадебных участка. Там уточнили, что из опасной зоны были эвакуированы 4402 человека, среди которых 1115 детей.

На самых сложных участках затопления в Орске круглосуточно работают свыше 700 спасателей. В работах участвуют дополнительные группировки отряда «Центроспас», специалисты из Кировской области и Уральского института МЧС.