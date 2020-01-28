https://static.news.ru/photo/36367248-41ba-11ea-a43d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Федеральные министерства могут перевести в регионы в зависимости от их специализации, считает руководитель лаборатории новых технологий Экспертного института социсследований Дарья Кислицына, состоящая в рабочей группе по поправкам в Конституцию РФ.

По её словам, существуют регионы ярко выраженного аграрного, промышленного или добывающего сектора, и поэтому министерства промышленности, энергетики и сельского хозяйства могли бы проводить в них выездные форматы.

Она также положительно оценила предложение о переводе министерств из Москвы.

Инициатива очень своевременная, здравая и соотносится с трендом на усиление роли регионов и губернаторов, вовлечение регионов в принятие политических решений федеральной значимости, — цитирует Кислицыну URA.RU.

Как писал NEWS.ru, вице-премьер РФ Татьяна Голикова в очередной раз сообщила об ошибках, которые допустили региональные власти при оптимизации здравоохранения. Ранее она заявляла, что эта оптимизация «была проведена ужасно».