Военный эксперт описал тактику ЧВК «Вагнер» в боях за Артемовск Эксперт Матвийчук заявил, что ЧВК «Вагнер» постепенно окружает Артемовск

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Боец группы «Вагнер» в Артёмовске (Бахмуте) в ДНР

Бойцы ЧВК «Вагнер» в данный момент активно подавляют артиллерию противника, обеспечивают выходы во фланг группировке ВСУ в Артемовске, сообщил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, если Киев не введет в бой резервы, вагнеровцы смогут взять город в оперативное окружение.

ЧВК «Вагнер» в данный момент активно подавляют артиллерию противника, обеспечивают выходы во фланг и стараются перерезать дороги в направлении из Краматорска на Артемовск. И если в ближайшее время ВСУ не введут в бой серьезные резервы, а предпосылок этому пока нет, то «музыканты» смогут взять Артемовск в оперативное окружение в течении ближайших нескольких недель, — заявил Матвийчук.

Ранее сегодня боец группы «Вагнер» рассказал, что украинское командование подтягивает тыловые войска в Артемовск. По его словам, украинская армия исчерпала свои силы, поэтому им потребовалось подкрепление.

Директор музея ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов ранее предположил, что ВСУ могут готовить мощное наступление в конце марта — начале апреля. Кнутов рассказал, что в настоящее время Украина собирает резервы, готовит личный состав за рубежом и просит у Запада наступательную технику. Эксперт утверждает, что сейчас российские войска прорывают линию обороны, также известную как «восточный вал» и продолжают наступление.