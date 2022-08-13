Эксперт рассказал о рисках для Крымского канала при утечке на ЗАЭС Преподаватель МГУ Мухаметов: Северо-Крымский канал при утечке на ЗАЭС придётся перекрыть

Фото: Andrei Solomonov/Russian Look/Global Look Press

Старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ Сергей Мухаметов заявил, что в случае утечки радиации на Запорожской АЭС придётся опять перекрывать Северо-Крымский канал. Вода в него попадает из Каховского водохранилища, на берегу которого располагается АЭС, пояснил он в беседе с РИА Новости.

Северо-Крымский канал берёт воду из Каховского водохранилища и отправляет её для орошения в Крым, который страдает от нехватки воды для полива полей. Заражённая вода пойдёт по Крымскому каналу, и всё, что будет там расти, будет заражено радиацией. Поэтому, если такая авария произойдёт, канал надо будет сразу закрывать, — подчеркнул представитель МГУ.

Он считает, что возможная авария на ЗАЭС окажется «посерьезнее Чернобыля». Запорожская АЭС с марта находится под контролем российских военных.

Ранее стало известно, что глава евродипломатии Жозеп Боррель призвал к демилитаризации Запорожской АЭС на Украине. Он отметил, что объект атомной электростанции в Запорожье нельзя использовать в рамках «какой-либо военной операции».