https://static.news.ru/photo/62020bea-cfd1-11e9-ab78-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Владимир Савченков, генеральный директор строительной компании «Флай Плэннинг», рассказал News.ru, почему Дальний Восток России получает так много преференций и можно ли распространить на всю страну специальную ипотечную программу для Дальневосточного федерального округа.

Савченков пояснил, что России выгодно строить прочные экономические связи с азиатскими странами в условиях дестабилизации мировой экономики. В то время, когда США вводят санкции против России и пошлины против Китая, РФ и КНР нужны новые рынки сбыта и партнёры. Кроме того, страна заинтересована в экспорте нефти, газа и угля на территории соседних стран, в том числе и азиатских.

Решение выдавать ипотеку на Дальнем Востоке по самой низкой для страны ставке в 2% вызвано необходимостью привлечь россиян в регион и создать новые рабочие места и производства. В конечном итоге это приведёт к развитию российско-азиатских экономических проектов.

Но вряд ли в нынешних рыночных условиях предложение будет распространено на всю страну, хотя если будет снижена ключевая ставка до 7%, банки могут подготовить новые, более выгодные ипотечные продукты для населения, — заключил эксперт.

Как ранее передавал News.ru, президент России Владимир Путин одобрил специальную ипотечную программу для молодых семей со ставкой 2% годовых в Дальневосточном регионе.