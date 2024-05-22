Эксперт предположил, какое имя получит самолет МС-21 Авиаэксперт Гусаров: новый самолет МС-21 может выпускаться под брендом Як

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новый самолет МС-21, который сейчас разрабатывается, может получить имя Як, сообщил в беседе с NEWS.ru эксперт по авиационной отрасли главный редактор портала Avia.ru Network Роман Гусаров. По его словам, сейчас воздушное судно имеет лишь кодовое имя МС-21, которое расшифровывается просто как «магистральный самолет 21-го века».

Гусаров пояснил, что МС-21 — это рабочее название. Он отметил, что «Суперджет» изначально назывался Russian Regional Jet, или российский региональный ближнемагистральный самолет.

МС-21 ведет конструкторское бюро имени Яковлева. Как и создание импортозамещенного «Суперджета». Поэтому не исключено, что сначала мы новое имя увидим на МС-21. И только потом дело дойдет до «Суперджета», который уже известен в мире, — сказал эксперт.

По словам Гусарова, сейчас внутри Объединенной авиастроительной корпорации идет обсуждение, какое же должно быть имя у новых самолетов. Одно из предложений — это переименовать модель в Як, как было во времена СССР. Логика в таком решении есть, отметил специалист. Он пояснил, что все мировые производители следуют правилу, согласно которому имя самолету дает тот, кто его разрабатывает и делает.

Ранее сообщалось, что поставки первых девяти самолетов МС-21 ожидаются в 2025 году. Объем производства этой модели авиалайнеров должен вырасти до 72 единиц в год, уточнили власти. В то же время поставка SSJ-New начнется уже с 2026 года и составит 20 единиц. Авиаперевозчики в период с 2024 по 2030 год должны получить 990 гражданских самолетов.