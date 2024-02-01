Эксперт предположил, где пройдет демилитаризованная зона на Украине Политолог Перенджиев: демилитаризованная зона на Украине пройдет по Днепру

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Демилитаризованная зона между Россией и Украиной может пройти по реке Днепр, заявил военный политолог доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. Он считает, что определение какой-то специальной территории вблизи границ РФ невозможно из-за атак ВСУ на российские регионы, пишет ИА «Регнум».

Самым благоприятным расположением такой зоны как раз является именно река [Днепр], — заявил он.

Перенджиев также отметил, что пока еще у ВСУ есть силы — украинской армии помогают страны НАТО. По его словам, на стороне Киева воюют в том числе военнослужащие Альянса, поэтому сообщения про снарядное истощение украинской армии являются лишь разговорами, которые могут ввести в заблуждение.

Идет тяжелая борьба, которая, конечно, приведет Россию к успеху, но не все так быстро будет. Пока еще впереди много боевой работы, — добавил он.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что демилитаризованная зона на Украине должна быть на безопасном удалении от мирных городов. По его словам, нужно защитить гражданское население от обстрелов. Глава государства подчеркнул, что никто не забудет преступлений украинской власти, совершенных против российских граждан.