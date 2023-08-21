Эксперт по туризму обрисовал перспективы курортного сбора в Калининграде Эксперт по туризму Базыкин: курортный сбор в Калининграде не отпугнет туристов

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Введение курортного сбора в Калининградской области не окажет существенного влияния на туристический поток, заявил в беседе с «МК в Калининграде» вице-президент Российского союза туроператоров Юрий Базыкин. При этом, по подсчетам местных властей, эта мера может принести в региональный бюджет сотни миллионов рублей ежегодно.

Как пишет издание, одной из закономерностей рынка является возможность сбора дополнительных средств, если спрос превышает предложение. В этом плане особенно большим потенциалом обладают регионы, где происходит рост туристического потока. В Калининградской области с начала года этот показатель увеличился на 27%. Поэтому губернатор региона Антон Алиханов объявил о введении курортного сбора в размере 100 рублей в сутки с человека.

Власти Калининградской области подсчитали, что к декабрю число туристов в регионе может достигнуть 2,1 млн человек, пишет издание. Учитывая среднее время пребывания путешественников в три-пять дней, общая сумма доходов от этого сбора за год может составить примерно 840 млн рублей. Ожидается, что часть этих средств будет направлена на благоустройство самих городов-курортов.

Издание напоминает, что Калининградская область является одним из наиболее популярных среди россиян направлений для отдыха в бархатный сезон. В осенние месяцы аренда номеров в гостиницах курортных городов стартует от 3,8 тысячи рублей.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству до середины декабря дать регионам право взимать курортный сбор. Эта инициатива уже реализована в ряде субъектов России, в ближайшее время к ней намерена присоединиться и Калининградская область.